TEISENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Samstagmorgen, 16. September 2023, brach in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Teisendorf ein Feuer aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 5:00 Uhr, ging beim Polizeinotruf eine Mitteilung über einen Wohnungsbrand ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Teisendorf in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen verhindern.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die Erstmaßnahmen am Brandort erfolgten durch die Polizeiinspektion Freilassing. Noch am Einsatzort übernahm die weiteren Ermittlungen der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im mittleren fünfstelligen Bereich.