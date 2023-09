APFELTRACH/A 96. Am Samstagnachmittag befuhr ein in 70jähriger Motorradfahrer den rechten Fahrstreifen der A 96 in Richtung Lindau. Laut Zeugenangaben fuhr er ohne ersichtlichen Grund in sog. "Loops" (beabsichtigte Schlangenlinien), welche immer unkontrollierter wurden. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz löste sich der Helm des nicht mit Schutzkleidung ausgestatteten Fahrers. Der 70jährige zog sich schwerste innere Verletzungen zu, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 25.000 €. Die Feuerwehr Mindelheim war zur Absicherung der Unfallstelle, Verkehrsmaßnahmen und technischen Hilfeleistung vor Ort. Die Fahrbahn war für ca. 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar. (APS Memmingen)

