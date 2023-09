WÜRZBURG. Seit dem Nachmittag war ein 61-Jährigeraus der Uniklinik abgängig. Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen zunächst erfolglos waren, konnte er am späten Abend aufgefunden werden.

Der 61-Jährige befindet sich aktuell in der Universitätsklinik in stationärer Behandlung und wurde letztmals gegen 13 Uhr auf seiner Station gesehen. Seitdem verlor sich seine Spur. Alle möglichen Anlaufadressen und umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten zunächst icht zum Auffinden des Mannes.

Gegen 20:45 Uhr konnte erschließlich wohlbehalten aufgefunden werden.