Lkrs. Regen, 94227 Lindberg, Ortsteil Lehen – Junger Mann als dringend Tatverdächtiger festgenommen

Gestern gegen 18.30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus ein Brand aus. Eine der Wohnungen ist dabei komplett ausgebrannt, es bildete sich jedoch eine starke Rauchentwicklung im ganzen Haus. Bewohner mussten teilweise von ihren Balkonen gerettet werden. Aufgrund dieses starken Rauches wurden insgesamt sechs Personen, darunter zwei Feuerwehrleute, leicht verletzt. Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner mussten in einem Hotel untergebracht werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen €-Betrag geschätzt. Etliche Kleintiere konnten alle unverletzt gerettet werden. Es ergaben sich Hinweise, dass Brandstiftung vorliegen könnte. Unter dringenden Verdacht geriet ein 20jähriger Mann aus dem Landkreis. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Am heutigen späten Nachmittag wurde der Mann dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Es erging Unterbringungsbefehl. Der Heranwachsende wurde an eine amtliche Unterbringungsinstitution überstellt.