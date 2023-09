FÜRTH. (1065) In einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Innenstadt kam es am Freitag (15.09.2023) zu einem Zimmerbrand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache aufgenommen.



Um kurz vor Mitternacht war der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in der Luisenstraße gemeldet worden. Aus noch ungeklärter Ursache war in einer Wohnung des betroffenen Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohner des Gebäudes hatten durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei umgehend evakuiert werden können, so dass durch das Feuer und die damit einhergehende Rauchentwicklung keine Personen verletzt wurden. Der Feuerwehr gelang es im Anschluss, den Brand zu löschen. Das betroffene Zimmer sowie Teile des angrenzenden Innenhofs wiesen entsprechende Brandschäden auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Noch in den Nachtstunden übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die ersten Maßnahmen am Brandort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache fallen in die Zuständigkeit der Kriminalpolizei Fürth.



