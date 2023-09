Am 15.09.2023, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2233 zwischen Kelheim und Weltenburg, am sog. „Weltenburger Berg“, ein schwerer Verkehrsunfall mit insg. sechs verletzten Personen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind zwei entgegenkommende Pkws im Kurvenbereich frontal kollidiert. Einer der beiden Pkws, ein Mercedes, war mit fünf Personen im Alter zwischen 29 und 63 Jahren (Fahrer) besetzt. In dem anderen Pkw der Marke VW befand sich nur die 21-jährige Fahrerin. Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zum Teil schwer. Die VW-Fahrerin und eine 39-jährige Insassin des Mercedes erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die restlichen Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, weshalb im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg auch ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde.

Die beiden Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt und für die Erstellung des Gutachtens sichergestellt. Die Staatsstraße zwischen Kelheim und Weltenburg bleibt noch bis zu den frühen Morgenstunden komplett gesperrt.

Veröffentlicht am 16.09.2023, 01:40 Uhr