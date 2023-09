OBERROTH. Am 15.09.2023, gegen ca. 16:14 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth und Babenhausen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die ST2020 in südöstliche Richtung, er kam aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw frontal gegen einen Baum. Der Verkehrsunfall wurde von nachfolgenden Verkehrsteilnehmerinnen beobachtet. Diese leisteten sofort erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ulm verbracht. Eine Fremdbeteiligung konnte anhand der Zeugenaussagen ausgeschlossen werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 150,- Euro an einem Leitpfosten. Vor Ort waren die Feuerwehren Babenhausen/Buch/Oberroth/Unterroth mit insgesamt 57 Einsatzkräften. Zusätzlich waren ein Rettungshubschrauber, sowie ein Notarzt und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Staatsstraße 2020 war für ca. 3 Stunden komplett gesperrt. (PI Illertissen)

