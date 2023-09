NEU-ULM. Am 15.09.2023, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ein Verkehrsunfall mit einem Regionalzug der deutschen Bahn und einem Fahrrad. Der Zugverkehr auf der Verbindungsstrecke Neu-Ulm - Senden wurde hierauf für mehrere Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Neu-Ulm befuhr der 18-jährige Fahrradfahrer einen Fahrradweg, von Senden kommend in Richtung Gerlenhofen, welcher parallel zu den Bahngleisen verläuft. An einem unbeschrankten Bahnübergang, welcher zum Unfallzeitpunkt mit Rotlicht den ankommenden Regionalzug ankündigte, wollte der Fahrradfahrer, unmittelbar vor dem Zug die Bahngleise aus bisher unbekannten Gründen überqueren. Der Lokführer nahm den Fahrradfahrer noch wahr und leitete unverzüglich eine Notbremsung sowie ein akustisches Warnsignal ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer jedoch nicht mehr vermeiden und touchierte das Fahrrad mit seiner Front am hinteren Reifen. Der Fahrradfahrer wurde hierauf vom Fahrrad geschleudert und kam verletzt auf der Fahrbahn, neben den Bahngleisen zu liegen. Er wurde nach ersten Erkenntnissen am Oberschenkel verletzt und zur weiteren Abklärung hinsichtlich der Schwere dieser Verletzung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Zug wurde der Frontbereich beschädigt, der Zug war jedoch noch fahrbereit. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß weggeschleudert und blieb komplett deformiert auf der Fahrbahn liegen. Zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Einsatz waren neben einer Rettungsdienstbesatzung noch die Feuerwehren aus Gerlenhofen, Neu-Ulm und Reutti mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften beteiligt. (PI Neu-Ulm)

