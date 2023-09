Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

BAYREUTH/HOF. Am Freitagmorgen beging ein Mann in Bayreuth einen Tankbetrug mit einem gestohlenen SUV. Als eine Polizeistreife das Fahrzeug anhalten wollte, kam es zur Verfolgungsfahrt von der A9 bis ins Hofer Stadtgebiet. Polizeibeamte nahmen wenig später einen Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzt dieser nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen teilte die Mitarbeiterin einer Bayreuther Tankstelle über den Polizeinotruf einen Tankbetrug mit. Der Fahrer eines SUV hatte seine Tankschuld nicht bezahlt. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hof konnte das Fahrzeug wenig später auf der A9 ausmachen. Die Anhaltesignale der Verkehrspolizisten ignorierte der Fahrer. Stattdessen versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte von der Anschlussstelle Naila/Selbitz über die B173 bis ins Stadtgebiet Hof. Dabei soll sich der Fahrer äußerst rücksichtslos verhalten haben, so dass auch Dritte gefährdet wurden. Im Stadtgebiet Hof rammte der Mann einen Streifenwagen bevor er den SUV abstellte und seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten weiter intensiv nach dem Mann. Kurze Zeit später nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest. Dieser wurde am Freitagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erließ. Der 47-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann muss sich unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Betrugs und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der 47-Jährige nicht nur den SUV zwei Tage zuvor in Herne gestohlen, sondern auch ein Kennzeichenpaar, das er am Fahrzeug anbrachte. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Hof sucht im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt dringend nach Zeugen. Wer hat die Flucht des Täters am Freitagmorgen auf der A9, der B173 oder im Hofer Stadtgebiet beobachtet oder wurde sogar selbst gefährdet? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.