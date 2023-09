ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. Am Donnerstagvormittag brachen Diebe in ein Haus in Eckersdorf ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, als die Bewohner des Einfamilienhauses in der Karl-Kronberger-Straße abwesend waren. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster und durchwühlten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck von derzeit unbekanntem Wert und hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.