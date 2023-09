„Coffee with a cop“ erstmals in Donauwörth

Donauwörth – Wie bereits berichtet, findet im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Samstag (16.09.2023) die Aktion „Coffee with a cop“ in Donauwörth statt.

Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Donauwörth laden am kommenden Samstag die Bevölkerung auf einen Kaffee ein. Die Aktion wird erstmalig in Donauwörth stattfinden und gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, direkt mit „ihrer Polizei“ in Kontakt zu treten. Dabei soll in angenehmer Atmosphäre Zeit für Gespräche zu aktuellen oder allgemeinen Themen sein.

Die Aktion „Coffee with a cop“ findet in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr am Fischerbrunnen im Ried statt. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, um über die Aktion zu berichten … aber natürlich auch auf einen Kaffee und nette Gespräche.