FÜRTH. (1062) Die Polizei nahm am Donnerstagabend (15.09.2023) zwei Männer fest. Die beiden stehen im Verdacht, illegalen Handel mit mehreren Kilogramm Marihuana und Haschisch betrieben zu haben.



Bereits im Mai 2023 geriet ein 33-jähriger Mann in den Fokus der Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei. Für die Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass er illegalen Handel mit Cannabisprodukten betreiben könnte.

Im Zuge der akribischen Ermittlungsarbeit in den folgenden Monaten sowie durch zeitintensive operative Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fanden die Beamten heraus, dass der 33-Jährige zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen eine größere Menge Rauschgift erworben hat.

Am Donnerstagabend stoppten die Polizisten mit Unterstützung des Rauschgifteinsatzkommandos Nordbayern das Fahrzeug, mit welchem die beiden auf der BAB A70 bei Neudrossenfeld (Lkrs. Kulmbach) unterwegs waren. Sie nahmen den 33-Jährigen sowie seinen 75-jährigen Beifahrer vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führten sie die Personen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fürth vor, welcher gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler