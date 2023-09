Vermeintliche Antiquitätenhändler entwenden Schmuck - Zeugen gesucht

MÖMBRIS, OT NIEDERSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstagmittag als Antiquitätenhändler ausgegeben und aus einem Einfamilienhaus Schmuck entwendet. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach klingelten die Unbekannten gegen 11:30 Uhr an dem Einfamilienhaus im Bereich der Borngasse und gaben sich als Antiquitätenhändler aus. Die Hausbewohner gingen mit den beiden Männern in die Küche und verkauften diesen in der Folge zwei Schmuckstücke.

Als die beiden das Haus gegen 12:00 Uhr wieder verlassen hatten, stellte die Hauseigentümerin fest, dass weitere Schmuckstücke fehlen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Unbekannten diese in einem unbemerkten Augenblick an sich genommen haben.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 45 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur

Täter 2: 60 Jahre alt, 160 cm groß, kräftige Statur

Die Alzenauer Polizei hat noch am Donnerstag die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise:

Wem sind die beiden Männer im Ortsgebiet von Niedersteinbach am Donnerstag aufgefallen?

Wer kann möglicherweise Hinweise auf ein Fahrzeug der Tatverdächtigen geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Versuchter Wechselbetrug in Apotheke - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter versucht in einer Apotheke mit einem "Wechseltrick" Bargeld zu erbeuten. Die Apothekerin erkannte den Betrug rechtzeitig. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Unbekannte betrat gegen 15:00 Uhr die Apotheke in der Alois-Wenzel-Straße und wollte Arzneimittel im Wert von vier Euro mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. In der Folge verwickelte er die Apothekerin bei der Herausgabe des Wechselgeldes in ein Gespräch und versuchte hierbei, diese zu betrügen. Die Frau erkannte jedoch den Betrugsversuch und schlug den Täter in die Flucht. Es kam glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

bekleidet mit dunklem T-Shirt, dunkelblauer Schildmütze

dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

trug eine blaue Einwegmaske

Die Aschaffenburger Polizei bittet Zeugen, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

KIRCHZELL, LKR. NIEDERNBERG. Am Donnerstag, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger die Kreisstraße in Richtung Watterbach und wurde im Kurvenbereich von einem braunen Kombi mit Teilkennzeichen „WM-„ geschnitten. In der Folge stürzte der Mann mit seinem Motorrad in den Graben. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 14:55 Uhr, wurde der Fahrer eines Hyundai auf der A3 in Richtung Nürnberg von einem schwarzen VW Golf geschnitten und musste auf die rechte Fahrspur ausweichen. Dort fuhr er in der Folge auf einen Lkw auf. Der Fahrer des Golfs flüchtete von der Unfallstelle.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, wurde am Parkplatz „Birkenhain“ an der A3 aus einem geparkten Kleintransporter Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.