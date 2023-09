BAMBERG. Am Donnerstagabend geriet eine größere Personengruppe in einer Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten in Streit. Das Resultat waren mehrere Verletzte und ein Großeinsatz der Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg.

Um kurz vor 21 Uhr meldeten Mitarbeiter der Security eine Schlägerei zwischen zahlreichen Bewohnern der Einrichtung. Zudem hatten sich innerhalb kürzester Zeit über 100 Schaulustige auf dem Areal versammelt. Zahlreiche Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt sowie umliegender Dienststellen beruhigten die Lage vor Ort. Sie erhielten zudem Unterstützung aus den Polizeipräsidien Mittelfranken und Unterfranken. Letztendlich registrierten sie sieben Verletzte, davon mussten sich vier Personen mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser begeben. Diese erlitten blutige Kopfwunden. Die verbliebenen drei Verletzten erlitten Schürfwunden und konnten in der Unterkunft bleiben. Außerdem stellten die Beamten gefahrenabwehrend zahlreiche Besenstiele und Eisenstangen sicher. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei war bis in die Freitagmorgenstunden mit vielen Kräften vor Ort, um ein erneutes Aufflammen des Konfliktes zu verhindern. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch übernommen.

Aktuell kommt es in diesem Zusammenhang erneut zu einem Großeinsatz der Polizei, da eine Gruppe von etwa 40 Personen sich unberechtigt Zutritt zu der Asylbewerberunterkunft verschaffen möchte. Die Polizei Bamberg-Stadt und benachbarte Kräfte sowie mittelfränkische und unterfränkische Beamte sind in den Einsatz eingebunden und führen entsprechende Personenkontrollen rund um die Einrichtung durch (Stand 11.55 Uhr).