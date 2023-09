KEMPTEN. Am kommenden Sonntag, 17.09.2023, findet um 10:00 Uhr ein Gottesdienst, anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, statt. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen.

Normalerweise findet am dritten Sonntag im September die Bergmesse auf dem Mariaberg in Kempten statt. Da wir in diesem Jahr das 15-Jährige Bestehen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West feiern, wird die diesjährige Messe in der Kirche in Wiggensbach abgehalten.

Monsignore Robert Mair, Monsignore Andreas Simbeck und Polizeiseelsorger Andreas Ihm werden den Gottesdienst zelebrieren, der von den Alphornbläsern aus Nesselwang und der Jodlergruppe Vorderburg musikalisch gestaltet wird.

Wann? Sonntag, 17.09.2023 um 10:00 Uhr

Wo? Kirche St. Pankratius, Pfarrweg 4 in 87487 Wiggensbach

Im Anschluss besteht die Möglichkeit in Mäser’s Allgäuherz in Wiggensbach einzukehren.

Im Bereich der Kirche bestehen öffetnliche Parkmöglichkeiten, welche aber nur begrenzt zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen feierlichen gemeinsamen Gottesdienst.

Ihr Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).