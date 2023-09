REGENSBURG. Anfang September kam es zu zwei Raubdelikten in Regensburg. Die Taten ereigneten sich am 5. und 6. September. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte nun beide Taten klären und die mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln.

Am Dienstag, den 5. September, traten mehrere Jugendliche an einen 12-jährigen Jungen heran. Einer nahm dessen Geldbörse an sich und entnahm daraus Bargeld im zweistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete die Gruppe der unbekannten Täter auf der Nordgaustraße stadtauswärts. Der geschädigte Junge blieb unverletzt.

Am darauffolgenden Tag, den 6. September, ereignete sich gegen 14:00 Uhr erneut ein Raubdelikt. Während der Fahrt mit einem Linienbus in Regensburg wurden zwei Jugendliche von den bis dahin unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. Im weiteren Verlauf drohten sie den Jugendlichen Gewalt an und konnten letztendlich mit Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich fliehen. Am gleichen Tag erkannten die beiden Geschädigten das Täter-Duo bei einem abendlichen Dultbesuch in Regensburg wieder und machten die „Dultstreife“ der Polizei Regensburg Nord auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam. Die Streifenbesatzung nahm daraufhin die zwei mutmaßlichen Täter fest.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernommen. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden jugendlichen Tatverdächtigen vermutlich auch für die Tat am 5. September in Frage kommen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden das jugendliche Täter-Duo wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Tat. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.