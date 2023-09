REDWITZ A.D.RODACH, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte Täter stahlen am Dienstagmorgen ein Großwahlplakat in Redwitz an der Rodach. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, zwischen 6.20 Uhr und 7.20 Uhr, stahlen Unbekannte ein großes Wahlplakat, das in der Hauptstraße gegenüber einem Supermarkt aufgestellt war. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 60 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Verschwinden des Plakates machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.