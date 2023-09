NÜRNBERG. (1059) In der Nacht von Donnerstag (14.09.2023) auf Freitag (15.09.2023) brachen Unbekannte in einen Schreibwaren- und Lotto-Laden in Nürnberg-Langwasser ein. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen mutmaßlich über die Eingangstür Zugang zu den Geschäftsräumen des Schreibwarenladens in der Wettersteinstraße. Im Verkaufsraum öffneten sie gewaltsam einen Schrank und entwendeten Tabakwaren und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Nürnberg traf am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl