NÜRNBERG. (1058) Am Donnerstagabend (14.09.2023) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer Frau im Nürnberger Stadtteil Schniegling. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Die Frau befand sich gegen 18:30 Uhr am Pegnitzufer des Fuchslochstegs, als der Unbekannte vor sie trat. Dieser entblößte sich vor ihr und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Täter in Richtung Schnieglinger Straße.

Personenbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, dunkelhäutig, kurze, dunkle Haare. Er war mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen, roten Jogginghose bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich.

Die Polizei fahndete im Umfeld um den Fuchslochsteg nach der Person – ohne Erfolg. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



