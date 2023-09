DÜRRLAUINGEN. Am späten Donnerstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall ein junger Motorradfahrer gestorben. Der 18-Jährige befuhr die Staatsstraße 2025 von Mindelaltheim in Richtung Schnuttenbach. Aufgrund eines vorrausfahrenden Traktors mit einer Sämaschine hatte sich eine Fahrzeugkolonne gebildet. Als der Motorradfahrer zum Überholen des Traktors ausscherte, übersah er einen entgegenkommenden weißen Pritschenwagen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde er wieder auf die rechte Fahrspur geschleudert und von einem unmittelbar hinter ihm fahrenden Klein-Lkw überfahren. Ein weiteres Fahrzeug in der Fahrzeugkolonne fuhr schließlich auf den anhaltenden Klein-Lkw auf. Der 18-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Der 42-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pritschenwagens wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Neben den Feuerwehren Mindelaltheim, Schnuttenbach und Offingen waren der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ sowie ein Kriseninterventionsteam an der Einsatzörtlichkeit eingesetzt. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Der Traktorfahrer wird als Zeuge gesucht und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden.

(PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).