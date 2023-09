Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Donnerstagmorgen forderte ein junger Mann unter Vorhalt einer Pistole Geld von einer Tankstellenmitarbeiterin. Eine Streife der Polizei Coburg nahm kurz darauf einen 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt dieser nun in Untersuchungshaft.

Um kurz nach 4 Uhr betrat der Tatverdächtige die Tankstelle in der Ernst-Faber-Straße in Coburg und forderte mit einer Schreckschusspistole in der Hand Geld von der Kassiererin. Diese händigte ihm eine hohe dreistellige Summe Bargeld aus. Anschließend flüchtete der 18-Jährige mit der Beute. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Coburger Polizei und umliegender Dienststellen führten kurze Zeit später zur Festnahme des jungen Mannes. Dieser wurde am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Der 18-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Er muss sich wegen des Verdachts des schweren Raubes und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.