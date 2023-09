PASSAU. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A 3 fanden Beamte der Verkehrspolizei Passau in einem Fahrzeug Drogen, Waffen, Munition und Bargeld. Der Fahrer des Pkw war vermutlich als Kurier unterwegs. Nachdem er zunächst geflohen war, konnte er während der Fahndung festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Das Amtsgericht Passau erließ Haftbefehl.

Am Mittwoch, 13.09.2023, gegen 21.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Passau einen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen, der in Fahrtrichtung Österreich auf der BAB A 3 unterwegs war. Nachdem der 31-jährige Fahrer zunächst bereitwillig die geforderten Dokumente aushändigte und Einsicht in den Kofferraum gewährte, flüchtete er anschließend auf der Rastanlage. Im Fahrzeug fanden die Beamten Taschen mit gut 10 kg Marihuana, 4 Langwaffen, 3 Schalldämpfer, einer Pistole, einer niedrigen 4-stelligen Anzahl Patronen Munition und einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich.

Zur Fahndung nach dem 31-Jährigen wurden Beamte der Passauer Polizeidienststellen hinzugezogen. Schließlich konnte er kurz nach Mitternacht aufgefunden und festgenommen werden. Der VW Polo, die Betäubungsmittel, Waffen, Munition und das Bargeld wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Passau sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem 31-jährigen Niederländer um einen Kurier handeln.

Am 14.09.2023 erließ das Amtsgericht Passau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er wurde in eine umliegende Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

