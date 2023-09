LINDAU / FÜRTH. (1057) Seit dem 11.09.2023 wird eine 41-jährige Frau vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer Notlage befindet.



Die Vermisste hielt sich im Rahmen eines Urlaubes in ihrem Elternhaus in Lindau auf. Am Montag den 11.09.2023 gegen 09:30 Uhr verließ die 41-Jährige mit ihrem Pkw, VW Passat in blau, das Haus. Sie erschien nicht wie vereinbart an ihrer Wohnanschrift in Fürth. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes könnte sich die 41-Jährige in einer hilflosen Lage befinden.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.



Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe auf der Suche nach der 41-Jährigen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 083282/910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten sind unter dem folgenden Link ersichtlich:



https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/055320/index.html



Erstellt durch: Christian Seiler