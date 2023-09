2084 – Kennzeichendiebstahl

Oberhausen – Am Mittwoch (13.09.2023), gegen 21.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Pkw, der in der Eschenhofstraße abgestellt war.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 in Verbindung zu setzen.

2085 – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg – Am Mittwoch (13.09.2023) kontrollierte eine Polizeistreife einen Mann zwischen Inningen und Bobingen. Er wollte aus seinem Pkw nicht aussteigen.

Etwa gegen 20.15 Uhr wollten die Beamten einen 42-Jährigen Pkw-Fahrer kontrollieren. Nachdem der Mann zunächst nicht anhielt, sperrte er sich anschließend in seinem Fahrzeug ein und wollte nicht aussteigen. Erst nach mehrfacher Aufforderung öffnete er sein Fahrzeug und wurde von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug geholt. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen.

2086 – Wahlplakate beschädigt

Augsburg – Am Mittwoch (13.09.2023), gegen 19.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Wahlplakate in der Holzbachstraße.

Zwei Mitarbeiter stellten einen mit Wahlplakaten beladenen Anhänger in der Holzbachstraße ab. Als sie nach kurzer Zeit wiederkamen, bemerkten sie das Fehlen von etwa fünfzehn offen auf dem Anhänger liegender Wahlplakate. Nach einer Absuche fanden sie die Wahlplakate im Wehr des Kraftwerkes an der Wertachstraße. Offensichtlich hat ein unbekannter die kurzzeitige Abwesenheit der Mitarbeiter genützt, um die Plakate zu entwenden und in den angrenzenden Holzbach zu werfen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2087 - Unfallfluchten

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Augsburger Straße. Ein 20-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 22.30 Uhr war ein bislang unbekannter VW Polo-Fahrer in stadteinwärtige Richtung auf der Augsburger Straße unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Fußgänger, der auf Höhe der Herz-Jesu-Kirche die Fahrbahn überquerte. Der bislang unbekannte VW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Eberlestraße ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, silberner VW-Polo, Augsburger Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (12.09.2023), 16.20 Uhr bis Mittwoch (13.09.2023), 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Peugeot auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Neuburger Straße. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2088 – Ohne Führerschein Unfall verursacht

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Hierbei wurde eine 43-Jährige leicht verletzt.

Gegen 10.45 Uhr war eine 43-jährige Rollerfahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei kollidierte sie auf Höhe einer Tankstelle mit einer BMW-Fahrerin, die vor ihr an einer roten Ampel stand. Hierbei wurde die Rollerfahrerin leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei, stellte sich heraus, dass die 43-jährige Rollerfahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden somit die Weiterfahrt der Frau und stellten den Rollerschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 43-Jährige.

2089 – Wildfischer greift Fischereiaufseher an

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) griff ein bislang unbekannter Täter einen 69-jährigen Fischereiaufseher am Lech an.

Gegen 18.00 Uhr erwischte der 69-Jährige den bislang unbekannten Täter beim Wildfischen und sprach den bislang Unbekannten darauf an. Dieser schubste den 69-Jährigen und flüchtete flussaufwärts. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2090 – Mülltonnen in Brand

Haunstetten – Am heutigen Donnerstag (14.09.2023) gegen 01.30 Uhr gerieten zwei Mülltonnen in der Neuen Straße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachtes einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.