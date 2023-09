Landkreis Freising. Am Abend des 05.09.2023 konnte die Polizei in Neufahrn in der Nähe des Galgenbachweihers zehn illegal nach Deutschland eingereiste Personen feststellen. Vom Fahrzeug, einem Wohnmobil, welches offenbar für die Schleusung der Flüchtlinge benutzt wurde, und dessen Fahrzeugführer, fehlte zunächst jede Spur.

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding führten schließlich zu einem schnellen Fahndungserfolg. So konnte der mutmaßlich Schleuser, der gleichzeitig auch der Fahrer des angemieteten Wohnmobils war, vergangenen Freitag, den 08.09.2023, identifiziert und in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Rottweil in Bad Dürrheim (Baden-Württemberg) festgenommen werden. Die Flüchtlinge wurden unter sehr beengten, gesundheitsgefährdenden Umständen transportiert. Der 41-jährige tatverdächtige Syrer aus dem Landkreis Villingen-Schwenningen wurde deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdender Behandlung dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorgeführt. Der vom Amtsgericht Landshut ausgestellte Haftbefehl wurde hierbei eröffnet, die Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Presseinformation vom 07.09.2023

Verdacht der illegalen Schleusung - Kriminalpolizei Erding ermittelt

Am 05.09.2023, gegen 20:40, teilte eine aufmerksame Zeugin ein verdächtiges Wohnmobil im Galgenbachweg mit. Die 29-jährige Neufahrnerin beobachtete dabei mehrere Personen ausländischer Herkunft, welche aus dem Fahrzeug stiegen und anschließend in verschiedene Richtungen liefen. Die Polizei ging diesem Hinweis umgehend nach und konnte zehn Personen im Umkreis feststellen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen offenbar illegal eingereist waren. Das Wohnmobil sowie der oder die mutmaßlichen Schleuser, waren beim Eintreffen der Streifen nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen wegen Verdachts der illegalen Einreise und Schleusung sowie die Prüfung weiterer ausländerrechtliche Verstöße übernommen. Die zehn angetroffenen Personen wurden vorübergehend in umliegende Asylunterkünfte verbracht. Die Ermittlungen dauern an.