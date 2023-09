VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Zeugin bemerkt Flammen unter einem geparkten Pkw und kann diese eigenhändig löschen. Die Kriminalpolizei Passau bittet um Zeugenhinweise.

Am 13.09.2023, gegen 20.00 Uhr, fuhr eine Familie in der Pfudrachöder Straße an einem geparkten VW Bus vorbei. Sie bemerkten unter dem Fahrzeug ein kleines Feuer und blieben stehen. Unter dem hinteren Bereich des Pkw konnte eine 20-Jährige brennendes Papier und ein kleines Behältnis herausziehen und die Flammen löschen. Die Familie informierte die Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau über die Feststellung und übergab das gelöschte Papier und das kleine Behältnis. Durch das schnelle Handeln der 20-Jährigen konnte ein Schaden am Fahrzeug verhindert werden. Da eine Fremdbeteiligung nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Passau die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Mittwoch, 13.09.2023, in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr, in der Pfudrachöder Straße auf Höhe der Hausnummer 16 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 14.09.2023, 14.30 Uhr