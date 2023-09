Bamberg. Eigentlich kamen Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wegen einer widerrechtlich besetzten Gartenhütte. Gefunden haben sie Drogen und Waffen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochabend verständigte die Eigentümerin eines Schrebergartens in einer Kleingartensiedlung in der Memmelsdorfer Straße die Polizei. In der Hütte ihres Schrebergartens hätten zwei Personen seit geraumer Zeit unerlaubt Quartier bezogen.

Vor Ort stießen die Beamten nicht nur auf die beiden Hüttenbesetzer: Sie fanden neben Marihuana und Utensilien zu dessen Anbau auch mehrere Luftgewehre und Messer verschiedener Art, darunter ein Dolch und ein Säbel. Die Polizisten beschlagnahmten die Gegenstände zur weiteren Untersuchung. Die 47-jährige Frau und der 35-jährige Mann wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg später wieder auf freien Fuß gesetzt.