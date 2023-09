STEINACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Ein Großaufgebot von Polizei- und Feuerwehrkräften suchte am Abend des 12.09.2023 nach einer größeren Personengruppe im Bereich Steinach. Im Rahmen der Absuchemaßnahmen konnten schließlich 46 Asylsuchende aufgegriffen werden, die in die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (Anker-Zentrum) nach Deggendorf gebracht wurden.

Im Zuge der Absuchemaßnahmen wurde ein 20-jähriger Rumäne vorläufig festgenommen, da der Verdacht bestand, dass er in Zusammenhang mit der Schleusung der knapp 50 Personen stehen könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Deggendorf nicht. Der 20Jährige wurde gestern (13.09.2023) wieder entlassen.

Gestern Vormittag gegen 09.05 Uhr stellte ein Passant einen weiteren jugendlichen Asylsuchenden am Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Kirchroth fest. Dieser wurde der Polizei übergeben und in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Deggendorf verbracht.

Entgegen falscher Mutmaßungen verhielten sich die 46 Asylsuchenden, unter denen sich hauptsächlich Familien mit Kindern befanden, während des gesamten Einsatzes sehr ruhig und waren absolut friedlich. Es kam zu keinerlei verbalen noch körperlichen Gewalttaten. Auch trug keine der Personen Waffen, Messer oder sonst gefährliche Gegenstände bei sich. Der Großteil der Personen war bereits mehrere Tage unterwegs und daher entsprechend entkräftet.

Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Straubing, Polizeidirektor Josef Eckl, bedankte sich nicht nur bei den Anwohnern und der Gemeinde, die eine ehemalige Gaststätte in Münster zur Betreuung der Personen zur Verfügung gestellt hatte, sondern insbesondere auch bei den vielen Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst für die tatkräftige Unterstützung. „Dadurch konnte die Absuche sehr geordnet und strukturiert gestaltet werden.“

Veröffentlicht: 14.09.2023, 14.00 Uhr