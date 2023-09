NÜRNBERG. (1054) Ein ertappter Ladendieb versuchte am Mittwochabend (13.09.2023) in der Nürnberger Innenstadt aus einem Bürofenster im 3. Stock zu flüchten. Als der 30-Jährige hierzu an der Fassade des Gebäudes herabkletterte, stürzte er ab und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Der mutmaßliche Ladendieb war gegen 18:00 Uhr dabei erwischt worden, wie er in einer Kosmetikhandlung in der Karolinenstraße ein Parfum einsteckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv hatte den 30-jährigen Mann daraufhin in ein Büro im 3. Obergeschoss gebracht. Dort angekommen nutzte der Tatverdächtige einen unbeobachteten Moment und kletterte aus dem Fenster. Der 30-Jährige hangelte sich am Rahmen eines an der Fassade angebrachten Werbeplakats hinab, verlor allerdings auf Höhe des 1. Stockwerks den Halt. Er stürzte zunächst auf ein gläsernes Vordach und landete schließlich aus mehreren Metern Höhe auf dem Pflaster der Fußgängerzone.

Durch den Sturz zog sich der Tatverdächtige diverse Verletzungen zu, darunter eine blutende Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen nach einer ersten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort konnte nach einer Untersuchung des Mannes festgestellt werden, dass dessen Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind.

Infolge des Geschehens mussten mehrere Angestellte der Kosmetikhandlung seelsorgerisch betreut werden. Das Geschäft blieb aus diesem Grund ab etwa 19:00 Uhr geschlossen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte suchte den verunglückten Tatverdächtigen noch in den Abendstunden im Krankenhaus auf. Die Beamten konnten in der Kleidung des 30-Jährigen ein weiteres Parfum entdecken und stellten es sicher. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wegen Diebstahls soll nun geklärt werden, ob dieses Parfum auch aus der betroffenen Kosmetikhandlung stammt.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl