Kind von Pkw erfasst - 9-Jähriger schwer verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag übersah eine Pkw-Fahrerin an einer Grundstücksausfahrt ein Kind und erfasste dieses. Der 9-Jährige wurde schwer am Bein verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang wollte die 59-Jährige mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Bodelschwinghstraße auffahren. Hierbei übersah sie offenbar einen 9-jährigen Jungen, der auf dem Gehweg unterwegs war und erfasste diesen mit ihrem BMW.

Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst nach einer Erstbehandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Insbesondere auf Grund der ersten Schulwoche möchte die unterfränkische Polizei nochmals allen Verkehrsteilnehmern und insbesondere Pkw-Fahrern die folgenden Verhaltenstipps geben:

Seien Sie aktuell besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs und rechnen Sie auch mit Fehlern der Kleinen.

Auf die ABC-Schützen prasseln viele neue Eindrücke ein und sie werden sich im Straßenverkehr deshalb nicht so vorsichtig und vorhersehbar verhalten, wie ihre älteren Mitschüler.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 18:35 Uhr, wurde am Grillplatz in der Mühlstraße / Strietwaldstraße eine dortige Dixie-Toilette in Brand gesetzt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag und Montag wurde aus einem in der Kahlgrundstraße 19 geparkten VW die Geldbörse entwendet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, wurde aus einem in der Johannesberger Straße 24 geparkten Volvo eine Kettensäge der Marke Stiehl entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, OT WENSCHDORF. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, wurden vom Gelände des „Freiluft- und Bulldog-Kino“ zwei Lautsprecher sowie ein Funkgerät entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.