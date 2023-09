NÜRNBERG. (1052) Am späten Dienstagabend (12.09.2023) sprühten Jugendliche ein Graffiti an die Wand eines Gebäudes im Nürnberger Stadtteil Kleinreuth bei Schweinau. Die Polizei nahm drei Personen in Gewahrsam.



Ein Zeuge beobachtete gegen 21:45 Uhr drei Jugendliche auf dem Dach eines Gewerbegebäudes in der Virnsberger Straße. Da die Personen dort eine Hauswand mit gelber Farbe beschmiert hatten, verständigte er die Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg nahmen die Jugendlichen (16, 16 und 17) in Gewahrsam, als diese vom Dach kletterten. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung der Personen eine Farbdose sicher.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.



