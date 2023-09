JETTINGEN-SCHEPPACH. Am 13.09.2023 ereignete sich auf der St 2025 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin mit einem Pkw kollidierte. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt.

Gestern Abend gegen 18:30 Uhr befuhr eine 17-jährige Motorradfahrerin mit ihrer gleichalten Sozia die Umgehungsstraße von Scheppach in Richtung Burtenbach. An der sogenannten Schöneberger Kreuzung wollte die 17-Jährige nach links in Richtung Jettingen abbiegen. Hierzu ordnete sich die Fahrerin auf der Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen übersah die 17-Jährige den entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimation an der Unfallstelle verstarb. Die 17-Jährige Mitfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad schleuderte nach dem Aufprall gegen ein drittes Fahrzeug und beschädigte es. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei Burgau nahm den Verkehrsunfall auf und führt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Die Umgehungsstraße war wegen des Unfalles bis etwa 23:00 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren die Feuerwehren Jettingen und Schöneberg zur Umleitung des Verkehrs sowie zwei Rettungshubschrauber, drei Notärzte, drei Rettungswagen und ein Kriseninterventionsteam. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. (PI Burgau)

