COBURG. Am Donnerstagmorgen forderte ein junger Mann unter Vorhalt einer Waffe Geld von einer Tankstellenmitarbeiterin. Eine Streife der Polizei Coburg nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen übernommen.

Um kurz nach 4 Uhr betrat der Täter die Tankstelle in der Ernst-Faber-Straße in Coburg und forderte mit einer Waffe in den Händen Geld von der Kassiererin. Anschließend flüchtete er mit dem ausgehändigten Bargeld und die Dame verständigte die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Coburger Polizei und umliegender Dienststellen führten kurze Zeit später zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wird voraussichtlich im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es wird nachberichtet.