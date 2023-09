VILSBIBURG, LKR. LANDSHUT. Gestern Abend (13.09.2023) kam es auf der B299 Höhe des Gewerbegebietes in Fahrtrichtung Geisenhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Am Mittwoch, 14.09.2023, gegen 18.44 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Bereich Landshut mit seinem Pkw, VW Golf, die Bundesstraße B299 von Achldorf her kommend in Fahrtrichtung Geisenhausen. Auf Höhe des dortigen Gewerbegebiets verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn. Anschließend prallte er mit der Fahrerseite seines Fahrzeuges in die Frontseite eines entgegenkommenden Pkws, Skoda Octavia, welcher von einem 59-jährigen Mann aus dem Bereich Bad Lausick gelenkt wurde. Auf dem Beifahrersitz des 59-jährigen Mannes saß seine 60-jährige Ehefrau. Hinter dem Pkw des 59-jährigen Mannes fuhr eine 23-jährige Frau aus dem Bereich Bodenkirchen. Diese stieß mit der Frontseite ihres Fahrzeuges gegen den Pkw des 59-jährigen Mannes.

Bei dem Unfall wurde der 24-jährige Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 24-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw, Skoda Octavia, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Seine Ehefrau erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrerin des Pkw, VW Golf, wurde leicht verletzt und konnte nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden.

Die Feuerwehren Vilsbiburg, Geisenhausen und Gaindorf kümmerten sich um Absperrmaßnahmen und um die Verkehrslenkung. Falls Zeugen den Verkehrsunfall beobachten konnten, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Vilsbiburg, Tel. 08741/9627-0, gebeten.

An der Unfallstelle konnte durch Angehörige der Feuerwehr eine 35-jährige Person festgestellt werden, welcher von einer Anhöhe aus die Unfallörtlichkeit mit seinem Handy filmte. Das Mobiltelefon wurde im Anschluss sichergestellt. Der Mann wurde von der Unfallstelle verwiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 08.20 Uhr