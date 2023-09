LENGGRIES. LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am 12.09.2023 kam es im Bereich Brauneck zu einem tödlichen Bergunfall.

Am 12.09.2023 gegen Mitternacht Uhr meldete die Tochter einer 50jährigen Taufkirchnerin, dass sich ihre Mutter nach einem Wanderausflug, vermeintlich in die Tegernseer Berge, abends nicht mehr gemeldet hat. Die Vermisste hatte aber gegen 15.30 Uhr noch Fotos von Bergen an ihre Tochter geschickt. Es dauerte schließlich bis in die frühen Morgenstunden bis klar war, dass die gesandten Fotos nicht in den Tegernseer Bergen, sondern im Bereich Brauneck aufgenommen worden waren. Noch in der Nacht wurde mit Hilfe eines Hubschraubers, mit entsprechender Technik zur Lokalisierung ihres Handys, und Bergwachtkräften im Bereich Brauneck-Achselköpfe-Benediktenwand nach der Vermissten gesucht. Am 13.09.2023 um 07.00 Uhr wurde die Vermisste schließlich im Bereich Achselköpfe Südwände in steilem Schuttreißengelände liegend, verstorben, aufgefunden. Die Tote konnte anhand mitgeführter Dinge als die Vermisste identifiziert werden. Dem Anschein nach war sie aus großer Höhe in dem Steilgelände abgestürzt und verletzte sich tödlich. Eine Ursache des Absturzes könnte das, für die Wandertour ungeeignete, Schuhwerk der Frau gewesen sein. Die Bergung der Leiche erfolgte schließlich unter Mitwirkung der Lenggrieser Bergwacht, dem Polizeihubschrauber und zwei Beamten der Alpinen Einsatzgruppe.