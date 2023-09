NÜRNBERG. (1050) Am Dienstagabend (12.09.2023) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof ein Verkehrsunfall, bei dem die 21-jährige Fahrerin eines Tretrollers leicht verletzt wurde. Da sich ein Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.



Die 21-Jährige war gegen 18:30 Uhr mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg der Maximilianstraße in Richtung Frankenschnellweg unterwegs. Auf Höhe der Adam-Klein-Straße überquerte sie die Fahrbahn an der dortigen Ampel. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug bog zum gleichen Zeitpunkt aus Richtung Frankenschnellweg kommend von der Maximilianstraße aus nach links in die Adam-Klein-Straße ab. Hierbei erfasste das Fahrzeug die Rollerfahrerin, welche daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich entlang der Adam-Klein-Straße, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen silbernen Mercedes handelte. In dem Fahrzeug saßen ein Mann und eine Frau, welche etwa 60 bis 70 Jahre alt waren.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrers aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler