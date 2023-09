REGENSBURG. Am 12. September verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Regensburger Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Regensburger Mehrfamilienhaus in der Michael-Burgau-Straße ein. Eine Passantin konnte zwei Männer wahrnehmen und die Polizei alarmieren. Die mutmaßlichen Täter flohen in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer sollen circa 40 Jahre alt sein.

Einer davon wird mit schlanker Statur, südländischem Aussehen und kurzen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat habe der circa 1,85 Meter große Mann eine schwarze lange Jacke, eine dunkelblaue Jeans, eine Brille und einen schwarzen Rucksack getragen.

Der zweite Tatverdächtige sei von kräftiger Statur, circa 1,80 Meter groß und hat eine Glatze. Er habe ein dunkelblaues T-Shirt und dunkelblaue Jeans getragen.

Das Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wer war am Dienstagnachmittag in der Michael-Burgau-Straße in Regensburg unterwegs und hat möglichweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?