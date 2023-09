FARCHANT, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich übergab ein älterer Mann an mutmaßliche Geldabholer, nachdem er Opfer eines perfiden Schockanrufes wurde. Zwei polnische Staatsangehörigen konnten unter dringendem Tatverdacht jedoch kurz darauf durch die Polizei festgenommen werden.

Am gestrigen Dienstag, 12. September 2023, kam es innerhalb von zehn Stunden zu einer knapp dreistelligen Anzahl von betrügerischen Anrufen. Schwerpunktmäßig betroffen waren Bewohner des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Aufgrund der Vielzahl an Schockanrufen beteiligten sich zahlreiche Polizeidienststellen an Fahndungsmaßnahmen, die schließlich auch zu einem Erfolg führten.

Ein älterer Mann aus Farchant wurde gestern Nachmittag Opfer einer dieser betrügerischen Anrufe. Sein Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und nun müsste er eine Kaution bezahlen, um so die Haft des Sohnes abzuwenden. Überrumpelt von dieser Betrugsmasche übergab der Mann vor seiner Haustüre Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen mutmaßlichen Geldabholer.

Kurz nach der erfolgten Geldübergabe konnten zwei dringend tatverdächtige Geldabholer im Bereich Farchant vorläufig festgenommen werden. Bei beiden handelt es sich um polnische Staatsangehörige (20 und 52 Jahre alt).

Die weiteren Ermittlungen hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernommen.

Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Längst sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, dennoch werden leider immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: