WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Am Dienstagmittag geriet ein Fahrzeug während Reparaturarbeiten in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zügig vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen Brand in einer Lackiererei in der Anna-Ebermann-Straße informiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach geriet ein VW bei Reparaturarbeiten durch Funkenflug in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Würzburg und Rottenbauer waren schnell vor Ort, konnten das Ausbrennen des Fahrzeugs und geringere Brandschäden an der Halle jedoch nicht mehr verhindern. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.