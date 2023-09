REGENSBURG. Weil sie im Juni die Polizei bei der Festnahme eines Tatverdächtigen tatkräftig unterstützten, erhielten eine Frau sowie drei Männer ein Dankschreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten, Herrn Thomas Schöniger.

Am Dienstagabend, 27. Juni 2023 soll ein 32-jähriger Mann in der Regensburger Innenstadt einige Glasflaschen aus dem Müll genommen und diese gegen mehrere Gebäude sowie Schaufenster geworfen haben. Der Mann steht außerdem in Verdacht, ein Küchenmesser entwendet und mit diesem mehrfach vorbeilaufenden Passanten mittels Schnittbewegungen bedroht zu haben. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Verletzungen.

Vergangene Woche konnte der Leiter der Regensburger Kriminalpolizei, Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs, eine Frau sowie drei Männer auszeichnen, die mutmaßlich Schlimmeres verhindert haben. Ein 17-Jähriger, der ebenso vorbildlich agiert hat, war beim Termin zeitlich verhindert. Zusammen haben sie den Verdächtigen verfolgt sowie über Notruf die Polizei verständigt. Als der flüchtende Mann schließlich das mitgeführte Messer zu Boden warf, nahmen sie dieses an sich und übergaben es anschließend an die Polizei. Durch das couragierte Verhalten sowie die umgehende Verständigung über Notruf, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Regensburg Süd den Mann schnell festnehmen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg sind noch nicht abgeschlossen.

Den couragierten Personen wurde jeweils ein Schreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten Thomas Schöniger überreicht. Dieser bedankte sich insbesondere für die Abwehr der erheblichen Gefahr von Passanten und ließ den couragierten Bürgern für ihr beherztes Eingreifen eine finanzielle Zuwendung zukommen.