SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in Speichersdorf ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, nutzte ein Einbrecher die günstige Gelegenheit in der Speichersdorfer Hauptstraße. In Abwesenheit der Bewohner verschaffte er sich mit Gewalt Zutritt in ein Einfamilienhaus. Nachdem er die Kellertüre aufgehebelt hatte, überraschte ihn die Tochter der Hausbesitzer. Daraufhin flüchtete er, hatte aber Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen.

Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

zirka 190 cm groß

schlank

kurze Haare

Bart

bekleidet mit einem grünen T-Shirt und blauer Jeans

laut Zeugenangaben hatte der Mann osteuropäisches Aussehen

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.