Am Dienstag, den 12.09.2023 ereignete sich auf der Staatsstraße 2092, Gemeindegebiet Halfing, ein Verkehrsunfall mit einem getöteten Pkw-Fahrer.

Am 12.09.2023, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus dem Altlandkreis Wasserburg am Inn mit seinem Pkw die Staatsstraße 2092 von Wasserburg kommend, in südlicher Fahrtrichtung, in Richtung Halfing. Auf Höhe der Abzweigung nach Wölkham kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Der Fahrer konnte durch eintreffende Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und die ersten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden. Der Fahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Erstmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Die weitere Sachbearbeitung wird durch die zuständige Polizeiinspektion Prien am Chiemsee, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen.