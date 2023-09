KETTERSCHWANG. Am 12.09.2023 gegen 17:25 Uhr kam es auf der Kreisstraße OAL 15 zwischen Jengen und Ketterschwang zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein 77-jähirger Fahrzeugführer befuhr die OAL 15 in Fahrtrichtung Ketterschwang und kam vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen zu weit nach links und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 36-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Verursacher, sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000 Euro.

(PI Buchloe)

