HALBLECH. Seit dem 12.09.2023 wird ein 81-Jähriger aus Halblech vermisst. Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Vermisste brach am 12.09.2023 gegen 09:00 Uhr zu einer Wanderung in das Kenzengebiet bei Halblech auf. Er fuhr mit dem Bus zur Kenzenhütte und wollte entweder die Kesselrunde gehen oder die Hochplatte überschreiten. Der 81-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, die er nicht bei sich hat, und könnte sich in einer Notlage befinden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Bergwacht und der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Im Einsatz ist neben den Polizeibeamten der Alpinen Einsatzgruppe auch ein Polizeihubschrauber.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe auf der Suche nach dem 81-Jährigen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Füssen unter 08362/9123-0. (PI Füssen)

Link zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).