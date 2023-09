OBERFRANKEN. Markus Trebes, Polizeipräsident in Oberfranken, empfing am Dienstag seine neuen Kolleginnen und Kollegen auf Kloster Banz. Insgesamt 64 Neuzugänge, darunter 22 Frauen, verrichten seit 1. September ihren Dienst im Regierungsbezirk. Einen würdevollen Rahmen bot am Dienstag die Kulisse von Kloster Banz. Bei der offiziellen Begrüßungsveranstaltung des Präsidiums hieß Polizeichef Trebes die neuen Kolleginnen und Kollegen willkommen.

Einige haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen, andere wiederum kehren aus verschiedenen Teilen Bayerns in ihre Heimat zurück. Bedarfsorientiert werden sie auf die Dienststellen im Regierungsbezirk Oberfranken aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.