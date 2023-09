NÜRNBERG. (1047) Ein Unbekannter hat am Montagabend (11.09.2023) im Nürnberger Westen eine 13-Jährige sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Das Mädchen stieg gegen 20:30 Uhr an der Haltestelle „Gustav-Adolf-Straße“ aus der U-Bahn aus und begab sich in Richtung Oberfläche. Im Zwischengeschoss trat ein bislang unbekannter Mann an die 13-Jährige heran und fasste ihr unvermittelt ans Gesäß. Im Anschluss lief der Mann entlang der Wallensteinstraße in Richtung Südwesttangente davon.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, dunkelhäutig, dunkle, kurze Haare, Brille. Er trug ein blaues T-Shirt mit gelbem Aufdruck und eine Jeanshose.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler