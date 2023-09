MITTELFRANKEN. (1046) Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der Einweihung des neuen Wasserschutzpolizeibootes "WSP 45" für den Großen Brombachsee - Erinnerung an den Terminhinweis

Das Innenministerium erinnert an folgenden Termin:

Die Wasserschutzpolizeigruppe Gunzenhausen am Großen Brombachsee bekommt ein neues Polizeiboot, genannt 'WSP 45'. Das bisherige Polizeiboot ist bereits 22 Jahre alt und entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Das rund 160.000 Euro teure neue WSP 45 ist leichter, deutlich leistungsstärker und mit aktuellster Technik ausgestattet, unter anderem mit Radartechnik und Wärmebildkamera.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird am

Mittwoch, den 13. September 2023 um 13:00 Uhr,

am Großen Brombachsee,

Seespitz 4, 91720 Absberg,

an der Bootstaufe mit kirchlicher Segnung des neuen Polizeibootes teilnehmen und eine kurze Rede halten. Landrat Manuel Westphal wird ein Grußwort sprechen. Die Segnung übernehmen Kirchenrat Matthias Herling und Pastoralreferentin Dr. Regina Postner von der Bayerischen Polizeiseelsorge.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Sie können das neue Polizeiboot ausgiebig besichtigen. Voraussichtlich wird auch eine kurze Ausfahrt möglich sein.

Erstellt durch: Robert Sandmann