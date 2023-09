SCHWEINFURT. Ein Unbekannter hat mehrere Wahlplakate beschmiert und teilweise abgerissen. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

In der Zeit vom 23.08.2023 bis 04.09.2023 wurden insgesamt acht Wahlplakate in der Alten Bahnhofstraße und der Breiten Wiese beschädigt. Ein Unbekannter beschmierte mehrere Plakate mit roter Farbe und riss diese Plakate teilweise komplett ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 09721/202-1731 um Zeugenhinweise.