1514. Körperverletzung – Maxvorstadt

Am Dienstag, 12.09.2023, gegen 02:00 Uhr, fiel zwei Passanten in der Nähe des Hauptbahnhofs ein 33-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf, welcher stark blutete. Der 33-Jährige wurde von den beiden Passanten zur Bundespolizei am Hauptbahnhof begleitet. Dort gab er an, in einer Parkanlage in der Maxvorstadt von drei bislang unbekannten Tätern zunächst mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und anschließend mit dieser am Hals und im Gesicht verletzt worden zu sein. Abschließend wurde er durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit erbrachten keine neuen Erkenntnisse.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, dunkelhäutig, einer der Täter mit einem roten Langarmshirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elisenstraße, Luisenstraße, Sophienstraße, Luitpoldstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.