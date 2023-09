BURGAU. Zwischen dem 18.06.2023 und dem 28.08.2023 kam es in Burgau zu insgesamt sechs Bränden. Auf Grund der Spurenlage war von vorsätzlichen Brandlegungen auszugehen, welche auf sich ähnelnde Art und Weise verursacht wurden.

Infolge intensiver Ermittlungen durch die Kripo Neu-Ulm ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Burgau. Die Ermittler koordinierten daraufhin Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen. Am vergangenen Sonntag gegen 02.30 Uhr konnte der tatverdächtige Mann schließlich von zivilen Einsatzkräften der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm auf frischer Tat festgenommen werden. Er war gerade im Begriff, einen Papiercontainer anzuzünden. Das Feuer konnte durch die Polizeibeamten umgehend gelöscht werden, so dass in diesem Fall kein Schaden entstanden ist.

Durch die Brände in der Vergangenheit, die dem 23-Jährigen zur Last gelegt werden, entstanden in zwei Gebäuden und an einem Fahrzeug Sachschäden in Höhe von rund 200.000 Euro. Personen wurden bei den Brandlegungen glücklicherweise nicht verletzt.

Gegen den 23-Jährigen wurde zwischenzeitlich auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen durch das Amtsgericht Memmingen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. (KPI Neu-Ulm)

